Россия расширила санкции против граждан Великобритании

"Ей было заявлено, что в ответ на неконструктивные и недружественные действия британских властей, связанные с принятием в октябре этого года неприемлемых и необоснованных ограничительных мер в отношении граждан РФ под предлогом их мнимой причастности к инциденту с Алексеем Навальным, российская сторона, основываясь на принципе взаимности, приняла решение о расширении числа граждан Великобритании, которым закрыт въезд на территорию нашей страны, — указали в МИД. — В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности".