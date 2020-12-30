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Москва

Москва расширяет список британских граждан, которым запрещен въезд в Россию 

ТАСС 1 час назад
Россия расширила санкции против граждан Великобритании
Фото: РИА Новости
Россия в качестве ответной меры расширяет санкционный список граждан Великобритании, которым запрещен въезд в страну. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД России.
В российское дипведомство была вызвана посол Британии Дебора Броннерт.

"Ей было заявлено, что в ответ на неконструктивные и недружественные действия британских властей, связанные с принятием в октябре этого года неприемлемых и необоснованных ограничительных мер в отношении граждан РФ под предлогом их мнимой причастности к инциденту с Алексеем Навальным, российская сторона, основываясь на принципе взаимности, приняла решение о расширении числа граждан Великобритании, которым закрыт въезд на территорию нашей страны, — указали в МИД. — В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности".

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Политика , Алексей Навальный , МИД , ЕС
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