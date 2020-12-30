Правительство официально сократило число замминистров

Правительство России официально сократило число заместителей министров. Это коснулось министерств культуры, энергетики, природных ресурсов.

Официальные постановления были опубликованы на портале правовой информации.

Разрешить Министерству культуры Российской Федерации иметь 4 заместителей министра, в том числе одного первого заместителя министра и одного статс-секретаря — заместителя министра, а также в структуре центрального аппарата до 8 департаментов по основным направлениям деятельности министерства, — говорится в документе.

У министра энергетики с 1 января будет пять замов вместо семи и не более 11 департаментов. На данный момент их не более 13.

Также, согласно сообщению кабмина, под сокращение в результате реформы госаппарата попадут 37 заместителей руководителей федеральных органов власти.