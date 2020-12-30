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Правительство РФ официально сократило число замминистров 

News.ru и ещё 10 17 минут назад
Правительство официально сократило число замминистров
Фото: ТАСС
Правительство России официально сократило число заместителей министров. Это коснулось министерств культуры, энергетики, природных ресурсов.
Официальные постановления были опубликованы на портале правовой информации.

Разрешить Министерству культуры Российской Федерации иметь 4 заместителей министра, в том числе одного первого заместителя министра и одного статс-секретаря — заместителя министра, а также в структуре центрального аппарата до 8 департаментов по основным направлениям деятельности министерства, — говорится в документе.

На данный момент у министра культуры шесть замов, среди которых Сергей Обрывалин, статс-секретарь Алла Манилова и заместители Николай Овсиенко, Ольга Ярилова, Максим Ксензов и Владимир Осинцев.
У министра энергетики с 1 января будет пять замов вместо семи и не более 11 департаментов. На данный момент их не более 13.
Также, согласно сообщению кабмина, под сокращение в результате реформы госаппарата попадут 37 заместителей руководителей федеральных органов власти.
Ранее NEWS.ru сообщал, что оптимизация госаппарата, анонсированная председателем правительства Михаилом Мишустиным в ноябре, затронет 45 министерств и ведомств. Под сокращения попадут 37 заместителей руководителей федеральных структур, сказано в сообщении пресс-службы кабмина.
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Комментарии 4
Политика , Сергей Обрывалин , Николай Овсиенко , Максим Ксензов , Михаил Мишустин , Алла Манилова , Минкультуры , Правительство РФ
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