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Москва

Познер оценил список преемников Путина по версии Жириновского 

Lenta.ru и ещё 3 52 минуты назад
Журналист и телеведущий Владимир Познер оценил список возможных будущих преемников президента России Владимира Путина по версии лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Своим мнением он поделился в разговоре с НСН.

«Владимир Вольфович в высокой степени освоил искусство пиара. Когда о нем начинают забывать, он блестяще придумывает способ, чтобы вновь о нем заговорили», — подчеркнул журналист. Он отметил, что политик — «мастак делать такие заявления».

По его мнению, высказывание Жириновского «не влияет ни на что, чтобы это обсуждать с серьезным видом», и нет смысла гадать, кто станет преемником действующего российского лидера.

«Это такая спекуляция, абсолютно пустое. Вот когда Путин назовет какую-то фамилию, тогда будет о чем говорить. Пока это болтовня», — заключил Познер.

Ранее в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» Жириновский назвал возможными преемниками Путина премьер-министра России Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, бывшего премьера Дмитрия Медведева, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, спикера Госдумы Вячеслава Володина, а также главу Совета Федерации Валентину Матвиенко.
В Кремле отметили, что тема преемников президента традиционно вызывает весьма живой интерес на политическом небосклоне.

«Чаще всего эти рассуждения ничем не подкреплены и не что иное, как рассуждения. (…) У Жириновского богатейший политический опыт, наверное, его рейтинги на чем-то основываются», — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Путин и его окружение уклончиво отвечают на вопросы о преемнике главы государства. Действующий российский лидер неоднократно говорил, что этот вопрос должны решать жители страны. В одном из интервью он признался, что думает о достойном кандидате на президентский пост с 2000 года. Глава государства ранее допустил свое участие в следующих президентских выборах в 2024 году. Такое право у него появилось после принятия поправок в Конституцию РФ
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Политика , Видео , Сергей Шойгу , Дмитрий Медведев , Валентина Матвиенко , Дмитрий Песков , Владимир Жириновский , Владимир Познер , Сергей Нарышкин , Владимир Соловьев , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Алексей Дюмин , Госдума , Совет Федерации , ЛДПР , Москва , Тульская Область
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