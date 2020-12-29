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Москва

Лавров встретился с участницей «Елки желаний» 

Российская Газета и ещё 1 29 декабря 2020
В среду, 30 декабря, у министра иностранных дел Сергея Лаврова состоялась одна из самых неформальных встреч уходящего года. В стенах дипведомства он принял семилетнюю Алину Рейтер из Саратовской области, для которой исполнил ее давнюю мечту — поплавать с дельфинами. По приглашению министра, который в этом году присоединился к всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", Алина вместе с мамой под Новый год прилетели в Москву, где дипломаты подготовили для них большую программу.

"Какая ты нарядная! — поприветствовал министр девочку. — Давай сфотографируемся на память. Ты улыбаешься? Молодец!"

Лавров вручил Алине плюшевого дельфина в новогодней шапке, а Алина поделилась с главой МИД впечатлениями о походе в Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ. Там она не только поплавала с дельфинами, о чем мечтала с тех пор, как однажды съездила на море, но еще посмотрела праздничное шоу и даже прогулялась по тоннелю с акулами.
За два дня гостья из Красноармейска также успела побывать в зоопарке и посетить Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках. Там Алина пообщалась с воспитанницами центра, создала собственный виртуальный дизайн гимнастического купальника и получила подарки от Ирины Александровны — спортивные снаряды и экипировку. А в последний вечер перед отъездом первоклассница отправилась гулять по новогодней Москве и заглянула на каток на Красной площади.
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Комментарии
Политика , Видео , Ирина Винер , Сергей Лавров , МИД , Москва , Саратовская Область
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