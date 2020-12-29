Как сообщал «Рамблер», в течение последних 12 лет Чубайс руководил «Роснано». 2 декабря президент России Владимир Путин предложил возглавить госкорпорацию зампреду Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову . Позднее глава государства подписал указ о назначении Анатолия Чубайса на должность специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Чубайс отметил, что все СМИ «отплясали на том», что президент России не встретился с ним. Однако, по его словам, разговор был, и глава государства сам предложил ему стать спецпредставителем президента по достижению целей устойчивого развития.

Экс-глава «Роснано» отметил, что согласился, но с условием, что формально он не будет государственным служащим.

«В принципе, как правило, спецпредставитель — это помощник. Но в моем случае этого не произошло. И я этому рад. Именно об этом я просил президента, да. И моя просьба была услышана», — пояснил он.

Политик также подчеркнул, что у него теперь точно «не будет мигалки».