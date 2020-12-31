Кадыров обвинил родственников убитых боевиков в поддержке терроризма

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил руководству силовых структур проверить на пособничество терроризму слова родных двух уроженцев Ингушетии, убитых при нападении на сотрудников полиции в Грозном.
В среду, 30 декабря, в социальных сетях было опубликовано видео, на котором несколько мужчин, которые представились родственниками убитых при нападении в Грозном, обратились к главе Чечни с просьбой представить им доказательства причастности их родных к террористам и выдать их тела. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов пригласил их в четверг, 31 декабря, на встречу и пообещал предоставить необходимые доказательства.
— В центре Грозного убили одного из наших товарищей, еще один ранен. Враги Аллаха совершили эту подлость, их родственники думают, что можно делать безответственные заявления. Они должны понимать, что это поддержка терроризма, что придется отвечать по закону. Я обращаюсь к руководству МВД, Росгвардии и прокуратуры по Чечне, проведите необходимую работу в этом направлении в соответствии с законом, — сказал глава Чечни на совещании, передает РИА Новости.
Напомним, 28 декабря при нападении боевиков на сотрудников полиции в Грозном погиб один полицейский. Состояние выжившего сотрудника ППС тяжелое. Нападавшие были убиты. Их личности установили — это два брата Хасан и Хусейн, уроженцы Ингушетии, они в 2012 году переехали в Чечню и работали в одной из пекарен.