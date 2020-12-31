Кадыров обвинил родственников убитых боевиков в поддержке терроризма

— В центре Грозного убили одного из наших товарищей, еще один ранен. Враги Аллаха совершили эту подлость, их родственники думают, что можно делать безответственные заявления. Они должны понимать, что это поддержка терроризма, что придется отвечать по закону. Я обращаюсь к руководству МВД, Росгвардии и прокуратуры по Чечне, проведите необходимую работу в этом направлении в соответствии с законом, — сказал глава Чечни на совещании, передает РИА Новости.