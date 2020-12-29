Размышления политиков о преемнике президента РФ Владимира Путина чаще всего ничем не подкреплены и являются лишь рассуждениями, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

"Тема преемников традиционно вызывает весьма живой интерес на политическом небосклоне РФ в политологических и иных примыкающих к ним кругах. Поэтому это было всегда и, наверное, так всегда и будет. Чаще всего эти рассуждения, конечно, ничем не подкреплены и являются не чем иным, как рассуждениями. Как-то это комментировать я не могу", — сказал Песков журналистам.

По его словам, Жириновский обладает богатейшим политическим опытом, поэтому, наверное, его предположения на этом опыте и основываются.

На вопрос, думает ли Путин о преемнике, Песков добавил, что президента уже много раз об этом спрашивали на всех пресс-конференциях, и он сам много раз на это отвечал.