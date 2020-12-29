Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

В Кремле прокомментировали слова Жириновского о преемниках Путина 

РИА Новости 57 минут назад
Размышления политиков о преемнике президента РФ Владимира Путина чаще всего ничем не подкреплены и являются лишь рассуждениями, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что преемниками могут стать председатель правительства Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"Тема преемников традиционно вызывает весьма живой интерес на политическом небосклоне РФ в политологических и иных примыкающих к ним кругах. Поэтому это было всегда и, наверное, так всегда и будет. Чаще всего эти рассуждения, конечно, ничем не подкреплены и являются не чем иным, как рассуждениями. Как-то это комментировать я не могу", — сказал Песков журналистам.

По его словам, Жириновский обладает богатейшим политическим опытом, поэтому, наверное, его предположения на этом опыте и основываются.
Жириновский отнес Мишустина и Шойгу к возможным будущим президентам России
На вопрос, думает ли Путин о преемнике, Песков добавил, что президента уже много раз об этом спрашивали на всех пресс-конференциях, и он сам много раз на это отвечал.
Последние новости
Стало известно о состоянии госпитализированной Алисы Фрейндлих Стало известно о состоянии госпитализированной Алисы Фрейндлих Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России Мошенники придумали "новогоднюю" схему кражи денег у россиян Мошенники придумали "новогоднюю" схему кражи денег у россиян
Комментарии 42
Политика , Видео , Сергей Шойгу , Валентина Матвиенко , Дмитрий Песков , Алексей Кудрин , Владимир Жириновский , Сергей Собянин , Сергей Нарышкин , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Алексей Дюмин , Госдума , Счетная палата , Совет Федерации , ЛДПР
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россияне пробираются на работу через метровые сугробы
01:10
Россияне пробираются на работу через метровые сугробы
Происшествия Общество
Под российским «мостом глупости» застряли 197 машин
00:49
Под российским «мостом глупости» застряли 197 машин
Происшествия
Топ-менеджера отправили в колонию на 15 лет
00:41
Топ-менеджера отправили в колонию на 15 лет
Происшествия
Беременная безмасочница устроила потасовку с полицией
02:09
Беременная безмасочница устроила потасовку с полицией
Происшествия
ФСБ и Минюст США помешали контрабанде 330 кг кокаина
01:10
ФСБ и Минюст США помешали контрабанде 330 кг кокаина
Происшествия Криминал
Силовиков с проклятиями не пускали в женский монастырь
00:45
Силовиков с проклятиями не пускали в женский монастырь
Происшествия
Опубликовано видео дерзкой кражи шубы в Новосибирске
00:36
Опубликовано видео дерзкой кражи шубы в Новосибирске
Происшествия
Начало вакцинации в ряде стран попало на видео
00:56
Начало вакцинации в ряде стран попало на видео
В мире
Потеряла сознание после прививки и попала на видео
00:52
Потеряла сознание после прививки и попала на видео
Происшествия
Стрельбы ракетами «Уран» попали на видео
00:48
Стрельбы ракетами «Уран» попали на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение