Россия выделила 10 млн евро на помощь переселенцам из Карабаха

Власти России предоставили правительству Армении безвозмездную финансовую помощь для решения проблемы с переселенцами из Нагорного Карабаха. Сумма помощи — 10 млн евро.

Соглашение о предоставлении безвозмездной помощи было подписано министерствами финансов Армении и РФ 28 декабря. Россия выделила Армении средства для поддержки переселенцев из Нагорного Карабаха, которые переехали в Армению из-за боевых действий в регионе.

27 сентября 2020 года начался новый виток конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе. Вплоть до 10 ноября в регионе шли ожесточенные боевые действия.