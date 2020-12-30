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Россия безвозмездно предоставила Армении 10 млн евро 

Инфо 24 и ещё 2 17 минут назад
Россия выделила 10 млн евро на помощь переселенцам из Карабаха
Фото: РИА Новости
Власти России предоставили правительству Армении безвозмездную финансовую помощь для решения проблемы с переселенцами из Нагорного Карабаха. Сумма помощи — 10 млн евро.
Соглашение о предоставлении безвозмездной помощи было подписано министерствами финансов Армении и РФ 28 декабря. Россия выделила Армении средства для поддержки переселенцев из Нагорного Карабаха, которые переехали в Армению из-за боевых действий в регионе.
27 сентября 2020 года начался новый виток конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе. Вплоть до 10 ноября в регионе шли ожесточенные боевые действия.
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Политика , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван , Москва
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