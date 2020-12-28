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Москва

Беглов оценил ограничения по коронавирусу в Петербурге 

RT на русском и ещё 15 28 декабря 2020
Беглов оценил ограничения по коронавирусу в Петербурге
Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что введённые в городе ограничения по коронавирусу не настолько жёсткие, насколько могли быть.

«Я считаю, что те ограничения, которые сегодня введены в Санкт-Петербурге, они не такие жёсткие, как могли бы быть», — цитирует РИА Новости слова Беглова в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

По его словам, постепенное введение ограничений позволило прервать передачу инфекции.
Он также отметил, что ограничение вводятся согласно предписаниям Роспотребнадзора.
Ранее Беглов допустил отмену ограничительных мер в городе в случае улучшения эпидемиологической ситуации.
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Политика , Александр Беглов , Роспотребнадзор , РИА Новости , Италия , Санкт-Петербург
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