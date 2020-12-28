Беглов оценил ограничения по коронавирусу в Петербурге 

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что введённые в городе ограничения по коронавирусу не настолько жёсткие, насколько могли быть.
«Я считаю, что те ограничения, которые сегодня введены в Санкт-Петербурге, они не такие жёсткие, как могли бы быть», — цитирует РИА Новости слова Беглова в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».
По его словам, постепенное введение ограничений позволило прервать передачу инфекции.
Он также отметил, что ограничение вводятся согласно предписаниям Роспотребнадзора.
Ранее Беглов допустил отмену ограничительных мер в городе в случае улучшения эпидемиологической ситуации.