Жириновский назвал Дегтярева в числе своих возможных преемников

"Я стараюсь, чтобы были те депутаты, которые могли бы возглавить ЛДПР. Это губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, губернатор Смоленской области Алексей Островский, председатель комитета по делам федерации Алексей Диденко. Более молодое поколение, до 30 лет, это Борис Чернышов из Рособрнадзора", — сказал Жириновский радиостанции "Говорит Москва" в понедельник.

Глава ЛДПР добавил, что выступает за "омоложение и обновление" состава партии, чтобы средний возраст депутатов составлял 40 лет.

По словам политика, лидер ЛДПР "должен иметь руководящий опыт, быть общительным, добрым, какие-то элементы харизмы должны быть". "То есть те качества, которые могут увлечь людей за собой", — добавил Жириновский.

Жириновский отметил, что кандидаты на пост главы партии пока не заявили о готовности сменить его. "Возглавлять партию и вести дискуссию — это искусство, нужно иметь огромный массив знаний и особые качества", — резюмировал он.