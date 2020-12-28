Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Путин выразил соболезнования родным моряков с «Онеги» 

ТК «Звезда» и ещё 8 1 час назад
Президент РФ Владимир Путин направил губернатору Мурманской области Андрею Чибису телеграмму, в которой выразил соболезнования родным и близким погибших в Баренцевом море членам экипажа рыболовецкого судна «Онега». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«С прискорбием узнал о трагедии в Баренцевом море, унесшей жизни членов экипажа рыболовецкого судна «Онега». Прошу передать глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим», — говорится в телеграмме.

О крушении рыболовецкого судна «Онега» стало известно утром 28 декабря. Сообщалось, что на борту находились 19 членов экипажа. Катастрофа произошла в сильный шторм.
17 человек на затонувшем в Баренцевом море судне погибли
В район Баренцева моря был направлен противолодочный самолет морской авиации Северного флота Ил-38 из состава дежурных сил. По информации Минобороны, запрос Архангельского морского спасательного центра о выделении авиации Северного флота для участия в поисковых действиях поступил около 12 часов.
ТК «Звезда»: последние новости
Песков: Путин будет прививаться Песков: Путин будет прививаться В российском посольстве назвали США инициаторами «визовой войны» В российском посольстве назвали США инициаторами «визовой войны» «Сила в правде»: Захарова рассказала о «войне вакцин» «Сила в правде»: Захарова рассказала о «войне вакцин»
Комментарии 48
Политика , Видео , Андрей Чибис , Владимир Путин , Архангельская Область , Мурманская Область , Онега
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с Рамзаном Кадыровым на месте ЧП в центре Грозного
00:35
Появилось видео с Рамзаном Кадыровым на месте ЧП в центре Грозного
Происшествия
Модель в купальнике погрузилась в ледяную воду и попала на видео
00:25
Модель в купальнике погрузилась в ледяную воду и попала на видео
Шоу-бизнес
Россияне станцевали в купальниках в сорокаградусный мороз и попали на видео
00:59
Россияне станцевали в купальниках в сорокаградусный мороз и попали на видео
Общество
Пьяный дрессировщик частного цирка избил животных и попал на видео
00:46
Пьяный дрессировщик частного цирка избил животных и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в Грозном
00:24
Опубликовано видео с места стрельбы в Грозном
Происшествия
Охрана вывела буйного посетителя из ТЦ и попала на видео
01:08
Охрана вывела буйного посетителя из ТЦ и попала на видео
Происшествия
Появилось видео с места поисковой операции в Баренцевом море
00:22
Появилось видео с места поисковой операции в Баренцевом море
Происшествия
Светящиеся роботы в московском метро попали на видео
00:39
Светящиеся роботы в московском метро попали на видео
Новости Москвы
Пассажирка отвесила таксисту оплеуху из-за мата
01:45
Пассажирка отвесила таксисту оплеуху из-за мата
Происшествия Новости Москвы
Харламов высмеял боевую технику Гордона и Соловьева
00:51
Харламов высмеял боевую технику Гордона и Соловьева
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть