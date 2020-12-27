Ещё
Далее:
Читайте также:
Зрители выбрали лучшие фильмы года
Зрители выбрали лучшие фильмы года Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Встреча Путина с представителями крупного бизнеса не состоится 

РИА Новости 1 час назад
Встреча Путина с представителями крупного бизнеса не состоится
Фото: РИА Новости
Традиционной встречи президента России Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса не будет, но это не означает, что диалога с бизнесом нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В этом году ее не будет, в этом году уже не состоится она, но это не значит, что диалога с бизнесом нет. Наоборот, идет постоянный диалог у президента и напрямую с представителями крупного бизнеса, то есть главными работодателями, идет также посредством организаций бизнеса — РСПП, ТПП и так далее. И, конечно, правительство тоже работает…, все основные решения принимаются в секторе экономики с учетом мнения бизнеса", — сказал он.

Путин выступил в роли терапевта и защитника
Видео дня. Адвокаты историка Соколова не согласились с вынесенным ему приговором
Последние новости
"Он наш": как Киев попытался отнять у Москвы самый большой корабль флота "Он наш": как Киев попытался отнять у Москвы самый большой корабль флота Реакция Соколова на приговор попала на видео Реакция Соколова на приговор попала на видео Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Российский союз промышленников и предпринимателей , Торгово-промышленная палата , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Житель Кентукки убрал снег огнеметом и попал на видео
00:14
Житель Кентукки убрал снег огнеметом и попал на видео
США
Падение внедорожника с ребенком с обрыва в Крыму попало на видео
00:30
Падение внедорожника с ребенком с обрыва в Крыму попало на видео
Происшествия
Первый серийный Су-57 ВКС России показали на видео
00:46
Первый серийный Су-57 ВКС России показали на видео
Войска
«Война» азербайджанского танка с армянским указателем попала на видео
00:30
«Война» азербайджанского танка с армянским указателем попала на видео
Войска
Опубликовано видео последствий стрельбы в Берлине
01:18
Опубликовано видео последствий стрельбы в Берлине
Происшествия
Мощный пожар на берегу Черного моря в Сочи попал на видео
01:12
Мощный пожар на берегу Черного моря в Сочи попал на видео
Пожары
Появилось видео с места взрыва автомобиля в американском Нэшвилле
00:22
Появилось видео с места взрыва автомобиля в американском Нэшвилле
Происшествия
Появилось видео с места ЧП во Внуково
00:24
Появилось видео с места ЧП во Внуково
Происшествия
Задержание террористов в Дагестане попало на видео
00:21
Задержание террористов в Дагестане попало на видео
Происшествия
Обрушившееся во время экскурсии здание на Занзибаре сняли на видео
01:33
Обрушившееся во время экскурсии здание на Занзибаре сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение