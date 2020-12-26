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Москва

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Блейка 

РИА Новости 2 часа назад
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной советского разведчика Джорджа (Георгия) Блейка его родным и близким, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Ранее руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов сообщил РИА Новости, что на 99-м году жизни скончался легендарный советский разведчик, экс-офицер британской разведки MI6 Джордж Блейк.

"Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Георгия Ивановича Блейка. Полковник Блейк был блестящим профессионалом — особой жизненной закалки и мужества", — говорится в телеграмме.

Президент отметил, что за годы трудной работы Блейк внёс неоценимый вклад в обеспечение стратегического паритета, сохранение мира на планете.

"Светлая память об этом легендарном человеке навсегда сохранится в наших сердцах", — добавил Путин.

Джордж Блейк (George Blake) родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме (Нидерланды). В 1942 году перебрался в Англию. В августе 1944 года Блейка перевели в голландскую секцию британской разведки MI6.
Советский разведчик Джордж Блейк умер по естественным причинам
В 1948 году Блейка назначили резидентом MI6 в Сеуле. Ему дали задание собирать сведения о советском Дальнем Востоке, Приморье, Сибири, Маньчжурии. С началом войны в Корее Сеул был занят войсками Ким Ир Сена. Блейк как представитель воюющей стороны был интернирован и направлен в лагерь. Весной 1951 года через корейского офицера он передал записку в советское посольство с просьбой организовать встречу с представителем внешней разведки. На состоявшихся встречах Блейк предложил свое сотрудничество советской разведке и сообщил ценные сведения об английских спецслужбах.
После подписания перемирия в Корее в 1953 году он возвратился в Лондон и продолжил работу в штаб-квартире MI6. От Блейка поступали разведывательные обзоры военного министерства Англии и данные о степени осведомленности англичан и американцев в военных секретах СССР. На основе сведений Блейка внешняя разведка провела в 1956 году операцию по "случайному" вскрытию туннеля в Берлине, проведенного американской и британской разведками к линиям связи Группы советских войск в Германии. Та операция имела большой политический эффект.
Из-за предательства сотрудника польской разведки Голеневского, сообщившего ЦРУ сведения о советском агенте в MI6, Блейк в 1961 году был арестован и осужден к 42 годам тюремного заключения. После четырех лет тюремного заключения был организован побег Блейка из тюрьмы. С помощью друзей он в 1965 году перебрался через Берлин в Москву, где с тех пор жил под именем Георгия Ивановича Бехтера.
Джорджу Блейку было присвоено звание полковника внешней разведки. Он написал две книги воспоминаний "Иного выбора нет" и "Прозрачные стены". За большие заслуги в деле обеспечения государственной безопасности СССР и России Джордж Блейк был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, "За личное мужество", орденом Дружбы, многими медалями, а также нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке" (порядковый номер 1).
Бронзовый портрет Блейка размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открытом в сентябре нынешнего года на территории штаб-квартиры СВР.
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Политика , Видео , Сергей Иванов , Джордж Блейк , Владимир Путин , ЦРУ , РИА Новости
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