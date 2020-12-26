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Москва

МИД предложил послу США вакцину в качестве «подарка от Деда Мороза» 

RT на русском и ещё 11 1 час назад
МИД предложил послу США привиться российской вакциной
Фото: РИА Новости
Российский МИД предложил американскому послу в Москве Джону Салливану в качестве «подарка от Деда Мороза» вакцину против коронавируса «Спутник V», применение которой в отношении лиц старше 60 лет одобрил Минздрав.
Соответствующий комментарий российский МИД оставил под сообщением посольства США от 22 декабря, в котором Салливан опубликовал письмо к Санта-Клаусу. В своём письме посол попросил новую хоккейную клюшку, вакцину от COVID-19 и новые кроссовки для бега.

«Дорогой посол, Санта уже исполнил вашу мечту о вакцинации? Если нет, у нашего Деда Мороза есть подарки для вас», — говорится в комментарии Министерства иностранных дел.

Среди «подарков» МИД назвал российскую вакцину, которая получила одобрение для использования людьми старше 60 лет.
Ранее Минздрав России одобрил применение вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для лиц старше 60 лет.
Препарат показал эффективность свыше 90% на лицах данной возрастной группы.
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Комментарии 16
Политика , Джон Салливан , Минздрав РФ , МИД , Москва , США
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