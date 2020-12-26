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Москва

Песков рассказал о решении Путина сделать прививку от коронавируса 

RT на русском и ещё 7 23 часа назад
Президент России Владимир Путин сказал, что будет вакцинироваться от коронавируса, глава государства ожидал завершения всех формальностей, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков..
Об этом он сказал программе «Москва. Кремль Путин» на «Россия 1».

«Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что он сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей», — цитирует Пескова «Вести».

Как ранее заявил Песков, Путин сообщит сам, когда привьётся вакциной от COVID-19.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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