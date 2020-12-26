«Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что он сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей», — цитирует Пескова «Вести».