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Спорткомплекс имени сына Рамзана Кадырова открыли в Чечне 

News.ru 51 минуту назад
Спорткомплекс имени сына Кадырова открыли в Чечне
Фото: РИА Новости
Спорткомплекс имени сына главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмата отрыли в чеченском селе Бачи-Юрт.
Как рассказал телеканал, на открытии спорткомплекса присутствовали министр по физической культуре и спорту Хамзат Кадыров, его первый заместитель Чингизхан Хациев. Кроме того, в мероприятии участвовали представители ведомства, руководство администрации Курчалоевского района и местные жители, сообщил ЧГТРК «Грозный».
В двухэтажном здании спорткомплекса находится спортзал, тренажёрный зал, методический и врачебный кабинеты, комнаты отдыха. Кроме того, на его территории построили футбольное поле, площадки для волейбола и мини-футбола, круговые беговые дорожки.
При этом нет никакой информации, почему объекту было присвоено имя 15-летнего сына главы республики.
Ранее младшая дочь чеченского главы Рамзана Кадырова Хадижат стала главой грозненского департамента дошкольного образования. Об этом 11 декабря на своей официальной странице в социальной сети рассказал председатель комитета правительства республики по дошкольному образованию Асланбек Джунаидов.
Как ранее передавал NEWS.ru, Рамзан Кадыров назвал санкции США и Великобритании против руководства республики абсурдными и позорными.
10 декабря Кадыров был внесён в санкционные списки «акта Магнитского». Кроме того, под ограничения попали ближайший помощник главы Чечни Даниил Мартынов, вице-премьер республики Вахит Усмаев и уполномоченный представитель республики при президенте РФ Зияд Сабсаб.
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Комментарии
Политика , Даниил Мартынов , Рамзан Кадыров , Вахит Усмаев , США , Великобритания
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