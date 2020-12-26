Спорткомплекс имени сына Кадырова открыли в Чечне

Как рассказал телеканал, на открытии спорткомплекса присутствовали министр по физической культуре и спорту Хамзат Кадыров, его первый заместитель Чингизхан Хациев. Кроме того, в мероприятии участвовали представители ведомства, руководство администрации Курчалоевского района и местные жители, сообщил ЧГТРК «Грозный».

В двухэтажном здании спорткомплекса находится спортзал, тренажёрный зал, методический и врачебный кабинеты, комнаты отдыха. Кроме того, на его территории построили футбольное поле, площадки для волейбола и мини-футбола, круговые беговые дорожки.

При этом нет никакой информации, почему объекту было присвоено имя 15-летнего сына главы республики.

Ранее младшая дочь чеченского главы Рамзана Кадырова Хадижат стала главой грозненского департамента дошкольного образования. Об этом 11 декабря на своей официальной странице в социальной сети рассказал председатель комитета правительства республики по дошкольному образованию Асланбек Джунаидов.

Как ранее передавал NEWS.ru, Рамзан Кадыров назвал санкции США и Великобритании против руководства республики абсурдными и позорными.