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Мишустин утвердил стратегию борьбы с ВИЧ до 2030 года 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Мишустин утвердил стратегию борьбы с ВИЧ до 2030 года
Фото: ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил госстратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2030 года, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемую государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2030 года", — говорится в тексте распоряжения.

Минздраву поручено за шесть месяцев представить в правительство РФ план мероприятий по реализации госстратегии.
Также в распоряжении рекомендуется органам власти субъектов РФ утвердить региональные программы противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2030 года с учетом пандемии коронавируса.
Цель стратегии — предупреждение распространения ВИЧ на территории России, чтобы к 2030 году это заболевание перестало быть угрозой общественному здоровью.
Стратегия предполагает обеспечение охвата населения эффективным скринингом на ВИЧ-инфекцию для максимального выявления инфицированных, а также увеличение охвата антиретровирусной терапией и снижение риска передачи ВИЧ от матери к ребенку.
Кроме того, предполагается предоставить социальную поддержку ВИЧ-инфицированным и членам их семей, а также обеспечить высокое качество жизни детей с ВИЧ.
В рамках стратегии рекомендуется обеспечить максимальный охват медосвидетельствованием на ВИЧ пациентов, которым планируется провести диагностические мероприятия или лечение с применением инвазивных манипуляций или хирургических вмешательств. Следует также повысить охват тестированием на ВИЧ беременных женщин. Кроме того, рекомендуется активно внедрять современные подходы к тестированию.
Документ предполагает также реализацию комплекса мер для снижения стоимости антиретровирусной терапии.
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Политика , Михаил Мишустин , Минздрав РФ , Правительство РФ
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