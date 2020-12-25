Мишустин утвердил стратегию борьбы с ВИЧ до 2030 года 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил госстратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2030 года, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемую государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2030 года", — говорится в тексте распоряжения.

Минздраву поручено за шесть месяцев представить в правительство РФ план мероприятий по реализации госстратегии.

Также в распоряжении рекомендуется органам власти субъектов РФ утвердить региональные программы противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2030 года с учетом пандемии коронавируса.

Цель стратегии — предупреждение распространения ВИЧ на территории России, чтобы к 2030 году это заболевание перестало быть угрозой общественному здоровью.

Стратегия предполагает обеспечение охвата населения эффективным скринингом на ВИЧ-инфекцию для максимального выявления инфицированных, а также увеличение охвата антиретровирусной терапией и снижение риска передачи ВИЧ от матери к ребенку.

Кроме того, предполагается предоставить социальную поддержку ВИЧ-инфицированным и членам их семей, а также обеспечить высокое качество жизни детей с ВИЧ.

В рамках стратегии рекомендуется обеспечить максимальный охват медосвидетельствованием на ВИЧ пациентов, которым планируется провести диагностические мероприятия или лечение с применением инвазивных манипуляций или хирургических вмешательств. Следует также повысить охват тестированием на ВИЧ беременных женщин. Кроме того, рекомендуется активно внедрять современные подходы к тестированию.

Документ предполагает также реализацию комплекса мер для снижения стоимости антиретровирусной терапии.