Захарова обвинила Британию в очернении России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление главы Минобороны Британии Бена Уоллеса о «вызывающем поведении России», передает РИА «Новости».
«Лондон продолжает использовать ничем не подтвержденные обвинения для оказания давления на Россию и поддержания антироссийских настроений в британском обществе», — считает Захарова.
По ее словам, конечная цель таких действий — оправдание агрессивной политики НАТО и в частности Великобритании.
Ранее Уоллес заявил, что действия России «вызывают беспокойство», это связано с увеличением российской активности в британских водах и небе.