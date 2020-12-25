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Визит делегации Госдумы в Южную Корею перенесли 

ТАСС 1 час назад
Визит делегации Госдумы в Южную Корею перенесли
Фото: РИА Новости
Визит делегации Госдумы в Республику Корея, который был запланирован на конец декабря, перенесен из-за резкого обострения эпидемиологической обстановки. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

"Визит делегации Госдумы в Республику Корея перенесен в связи с резким обострением эпидемиологической обстановки", — сказали в пресс-службе. Там добавили, что новые сроки визита будут согласованы позднее.

Согласно опубликованным в пятницу данным национального агентства Республики Корея по контролю и профилактике заболеваний, южнокорейские медики выявили за минувшие сутки 1 241 случай заражения новым коронавирусом, это максимальный показатель за 11 месяцев с момента, когда в стране был обнаружен первый заразившийся. В стране начали действовать дополнительные ограничения.
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Политика , Госдума , Южная Корея
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