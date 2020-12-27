Россия обвинила США в навязывании «визовой войны»

В российском посольстве в Вашингтоне считают, что США стали инициаторами «визовой войны» и навязали России систему персональных визовых разменов. Об этом говорится в сообщении в Facebook посольства РФ.

Это заявление стало ответом на статью в газете The Washington Post , в которой со ссылкой на госдепартамент США говорится о проблемах американского посольства в Москве. В частности, отмечается, что оно «недоукомплектовано и перегружено», так как каждая дипломатическая виза в Россию требует «затяжных переговоров». По словам авторов, некоторые специалисты не могут приехать из-за этого в Москву, чтобы, к примеру, починить лифт или сигнализацию, а высокопоставленным дипломатам приходится самостоятельно убирать снег и дезинфицировать помещения.

В российском посольстве в Вашингтоне подчеркнули, что ответственность за «тупик» в визовых отношениях полностью лежит на американской стороне. Согласно заявлению, США стали инициаторами так называемой «визовой войны». «Никаких отказов в оформлении виз дипломатам и другим специалистам представительств США не было. У нас здесь нет каких-либо преимуществ. Действуем строго на основе принципа взаимности», — отметили в российском посольстве.