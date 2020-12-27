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Москва

Россия обвинила США в создании «визового тупика» 

Профиль и ещё 29 12 минут назад
Россия обвинила США в навязывании «визовой войны»
Фото: © imago/Xinhua
В российском посольстве в Вашингтоне считают, что США стали инициаторами «визовой войны» и навязали России систему персональных визовых разменов. Об этом говорится в сообщении в Facebook посольства РФ.
Это заявление стало ответом на статью в газете The Washington Post, в которой со ссылкой на госдепартамент США говорится о проблемах американского посольства в Москве. В частности, отмечается, что оно «недоукомплектовано и перегружено», так как каждая дипломатическая виза в Россию требует «затяжных переговоров». По словам авторов, некоторые специалисты не могут приехать из-за этого в Москву, чтобы, к примеру, починить лифт или сигнализацию, а высокопоставленным дипломатам приходится самостоятельно убирать снег и дезинфицировать помещения.
В российском посольстве в Вашингтоне подчеркнули, что ответственность за «тупик» в визовых отношениях полностью лежит на американской стороне. Согласно заявлению, США стали инициаторами так называемой «визовой войны». «Никаких отказов в оформлении виз дипломатам и другим специалистам представительств США не было. У нас здесь нет каких-либо преимуществ. Действуем строго на основе принципа взаимности», — отметили в российском посольстве.
Ранее госдеп США уведомил Конгресс о намерении окончательно закрыть консульство во Владивостоке и приостановить работу дипмиссии в Екатеринбурге. Это решение может быть связано со взаимными ограничениями на работу российских и американских дипломатов, которые были введены в 2017 году. Единственным дипцентром США в России останется только посольство в Москве.
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Политика , Пожар в Санкт-Петербурге , Пожар в Екатеринбурге , Пожар во Владивостоке , Госдеп США , Washington Post , Владивосток , Екатеринбург , Москва , Приморский Край , Свердловская Область , США
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