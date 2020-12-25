Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Египта 

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Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства России.

Отмечается, что стороны «обсудили состояние и перспективы дальнейшего укрепления многопланового взаимодействия между Россией и Египтом в соответствии с Договором о всестороннем партнёрстве и стратегическом сотрудничестве, подписанным в 2018 году».

«Особое внимание было уделено реализации масштабных проектов двустороннего торгово-экономического сотрудничества — строительству атомной электростанции «Эль-Дабаа» и созданию Российской промышленной зоны в Египте», — рассказали в МИД.

Министры «отметили необходимость обеспечения инклюзивного характера национального диалога в Ливии, подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности этой страны, а также мирному урегулированию внутриливийского конфликта в соответствии с решениями Берлинской международной конференции и положениями резолюции 2510 СБ ООН ».

Лавров и Шукри «подтвердили необходимость обеспечить право сирийцев самостоятельно определять судьбу своей родины, как это предусматривает резолюция 2254 СБ ООН».

«Главы внешнеполитических ведомств двух стран подтвердили необходимость консолидации международных усилий для перезапуска прямых палестино-израильских переговоров с целью решения всех вопросов окончательного статуса и достижения всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке», — добавили в МИД.