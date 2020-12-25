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Мишустин утвердил госстратегию противодействия ВИЧ-инфекции до 2030 года 

RT на русском и ещё 3 2 часа назад
Мишустин утвердил стратегию борьбы с ВИЧ до 2030 года
Фото: РИА Новости
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил госстратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2030 года.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующее распоряжение.

«Утвердить прилагаемую государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2030 года», — говорится в тексте распоряжения.

Минздраву поручено за шесть месяцев представить в правительство план мероприятий по реализации этой госстратегии.
Ранее, как сообщал Nation News, директор фонда «Фокус-Медиа», член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве России Евгения Алексеева прокомментировала ситуацию с ВИЧ.
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Политика , Михаил Мишустин , Евгения Алексеева , Минздрав РФ , Правительство РФ , РИА Новости
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