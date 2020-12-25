Совет Федерации завершил осеннюю сессию 

Тем не менее, она уверена, что благодаря слаженной работе органов власти, медиков и началу масштабной вакцинации, Россия победит пандемию. "Общими усилиями, общей волей мы обязательно добьемся в этом деле успеха, коронавирус отступит, а мы, наконец, сможем вернуться к привычной жизни — с рукопожатиями, теплыми встречами, без масок и перчаток, которые уже стали привычными, но точно не любимыми предметами гардероба", — сказала Матвиенко.