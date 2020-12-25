Сенаторы исполнили мечты детей в ходе акции «Ёлка желаний» 

Накануне Нового года Совет Федерации принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний», сообщила спикер палаты Валентина Матвиенко на пленарном заседании 25 декабря.

«Начиная с 16 декабря большинство сенаторов стали добрыми волшебниками, исполнили желания детей, которые проходят лечение от тяжёлых заболеваний, особенно нуждаются в нашей заботе и внимании. Я очень рада, что мы смогли исполнить заветные мечты ребят всех регионов нашей страны», — сказала спикер.

Сенаторы приезжали к детям домой, посещали больницы, общались с ребятами по Интернету. «Позвольте поблагодарить всех за организацию и участие в этом проекте. Те, кто не успел ещё этого сделать, — до Нового года есть время», — обратилась спикер к сенаторам.

Акция «Ёлка желаний» проводится ежегодно с 2018 года. Её цель — подарить праздник детям, которые попали в трудные жизненные ситуации. За два года исполнено около 8 тысяч желаний.