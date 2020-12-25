Владимир Ермаков. Разработками в сфере гиперзвука занимаются около десятка государств, а некоторые страны, в том числе США , пытаются обострить уже ведущуюся гонку вооружений, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениям МИД России

"Гонка высокотехнологичных вооружений, в том числе гиперзвуковых, безусловно, уже идёт. Ничего нового в этом нет — конкурентная эволюция систем вооружений насчитывает многие сотни лет", — заявил Ермаков, комментируя заявления США и Австралии о запуске нового проекта — SCIFiRE — по совместной разработке гиперзвукового оружия большой дальности с использованием прямоточного воздушно-реактивного двигателя.

По словам Ермакова, сегодня разработкой гиперзвуковых вооружений "помимо ведущих в военном плане держав занимаются далеко не только в Австралии".

"Таких стран уже около десятка. Возможно, больше. Оценивать реалистичность их планов по выходу на практические результаты не в компетенции МИД", — сказал он.

"Другое дело, что сейчас в некоторых странах такую конкуренцию пытаются обострить под соусом концепции "соперничества великих держав", в том числе в технологической сфере. США явно вознамерились всеми способами добиться односторонних военных преимуществ в духе приснопамятной рейгановской идеи "мира с опорой на силу", — заявил дипломат.