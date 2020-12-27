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Москва

Захарова прокомментировала заявление Лондона о поведении России 

Профиль и ещё 9 28 минут назад
Захарова парировала слова Британии о «вызывающем поведении РФ»
Фото: ©Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия демонстрирует «вызывающее беспокойство» поведение. По его словам, вблизи британских вод и воздушной территории «увеличилась активность российских войск». Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на это заявление.
Она считает, что Лондон продолжает использовать «ничем не подтвержденные обвинения» для оказания давления на Россию и поддержания антироссийских настроений в британском обществе. Целью таких высказываний она назвала «оправдание агрессивной политики НАТО вообще и Великобритании — в частности». Ее сообщение опубликовано на сайте МИД.
Также Уоллес напомнил в беседе с The Daily Telegraph о ситуации с «отравлением» «Новичком» экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании в 2018 году и упомянул об «отравлении» тем же веществом Алексея Навального.
На это Захарова ответила, что Россия под контролем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) уничтожила запасы химоружия. Об активности российских войск у границ Великобритании она сказала, что это ответные меры, которые приняты после приближения к границам РФ военных структур НАТО.
Ранее глава генштаба британского Минобороны Ник Картер выступил с докладом, в котором он заявил, что «русские играют мускулами» у них на «заднем дворе». Он подчеркнул, что российский флот прошел недалеко от территориальных вод Великобритании демонстративно, чего не было со времен холодной войны. Генерал пообещал не закрывать на это глаза и пригрозил созданием аналогичной угрозы на «заднем дворе России» — в Балтийском, Баренцевом и Черном море.
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Комментарии 88
Политика , В мире , Алексей Навальный , Бен Уоллес , Сергей Скрипаль , Мария Захарова , Министерство обороны , Генштаб , ГРУ , ОЗХО , НАТО , Daily Telegraph , Лондон , Москва , Великобритания
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