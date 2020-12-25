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Москва

В правительстве РФ назвали опреснение воды в Крыму крайней мерой 

ИА Regnum 1 час назад
Хуснуллин счел опреснение воды в Крыму крайней мерой
Фото: РИА Новости
Опреснение воды для Крыма является крайним шагом, и власти пойдут на это лишь в том случае, если региону не хватит запасов воды. Об этом в ходе пресс-конференции заявил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Вёдем работы по возможности применения опреснения воды. Считаем эту меру как крайнюю, если не будет хватать запасов воды, пойдем на опреснение», — сказал Хуснуллин.

По его словам, процедура опреснения является наиболее дорогим решением, однако в случае, если властям не удастся найти запасов воды, придётся идти на это.
Хуснуллин подчеркнул, что власти уже нашли места для опреснительных установок, а также просчитали их стоимость и разработали предпроектное решение. Он подчеркнул, что на сегодняшний день идёт разведка и производится бурение скважин.
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Политика , Марат Хуснуллин , Правительство РФ , Республика Крым
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