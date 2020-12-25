Перенос одного дня новогодних каникул на 31 декабря в нынешнем году точно невозможен, но в дальнейшем правительство может рассмотреть и такой вариант. Об этом журналистам сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"В этом году таких планов точно нет и де-юре быть не может", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

"Что касается следующего года, то там, наверное, все-таки правительство будет рассматривать, исходя из общего понимания возможностей выходного 31 числа. А будет ли это компенсироваться или нет, — сейчас каких-то позиций на этот счет нет", — отметил Песков.