Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва

Песков: переноса одного дня новогодних каникул на 31 декабря в этом году точно не будет 

ТАСС 57 минут назад
Перенос одного дня новогодних каникул на 31 декабря в нынешнем году точно невозможен, но в дальнейшем правительство может рассмотреть и такой вариант. Об этом журналистам сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В этом году таких планов точно нет и де-юре быть не может", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

"Что касается следующего года, то там, наверное, все-таки правительство будет рассматривать, исходя из общего понимания возможностей выходного 31 числа. А будет ли это компенсироваться или нет, — сейчас каких-то позиций на этот счет нет", — отметил Песков.
ТАСС: последние новости
Захарова: "война вакцин" от коронавируса уже развязана, сила России - в правде Захарова: "война вакцин" от коронавируса уже развязана, сила России - в правде Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заразился коронавирусом Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заразился коронавирусом Онищенко предложил вернуть лечебно-трудовые профилактории для борьбы с алкоголизмом Онищенко предложил вернуть лечебно-трудовые профилактории для борьбы с алкоголизмом
Политика , Видео , Дмитрий Песков
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
00:54
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
Происшествия Новости Москвы
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
01:32
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
Происшествия Криминал
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
01:08
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
Происшествия Новости Москвы
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
00:23
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
Происшествия
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
00:53
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
Происшествия Криминал
Голый мужчина в шлеме запрыгнул полицейское авто и попал на видео
00:16
Голый мужчина в шлеме запрыгнул полицейское авто и попал на видео
Происшествия В мире
Видео финальных испытаний нового корвета РФ
00:53
Видео финальных испытаний нового корвета РФ
Армия
Видео боевых стрельб фрегата «Маршал Шапошников»
01:29
Видео боевых стрельб фрегата «Маршал Шапошников»
Армия
Видео необычного сравнения размеров стран
03:18
Видео необычного сравнения размеров стран
Наука и техника
Видео начала развертывания полевого госпиталя
00:22
Видео начала развертывания полевого госпиталя
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение