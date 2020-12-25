В Госдуме раскритиковали смену государственного языка на сайте Санду

Елена Панина. Решение президента Молдавии Майи Санду о переименовании государственного языка из молдавского в румынский не только противоречит конституции республики, но и содержит неприкрытый вызов другим этническим группам — русскоязычным гражданам, гагаузам, и всем молдаванам, которые хотели бы жить в собственном независимом государстве, а не становиться румынской провинцией, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам

Ранее сообщалось, что после инаугурации Майи Санду на официальном сайте президента Молдавии государственный язык был переименован из молдавского в румынский. Конституционный суд (КС) Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией страны.

"Вопрос о языке — это вопрос политический, вопрос суверенитета Молдавии, вопрос гарантии от возможного поглощения Румынией, против которого выступает добрая половина населения страны и все национальные меньшинства. Решение Санду не только противоречит молдавской конституции но и содержит неприкрытый вызов всем этим группам — русскоязычным гражданам, гагаузам, а также всем молдаванам, которые хотели бы жить в собственном независимом государстве, а не превращать страну во второсортную румынскую провинцию", — сказала Панина.

По мнению парламентария, такое решение Санду практически сразу после своего официального вступления в должность вызывает тревогу. Панина считает, что новый президент Молдавии своим "румынским" языковым демаршем" послала довольно таки враждебный сигнал Приднестровью.

"По сути это означает, что Санду не хочет продуктивного диалога с Тирасполем. Это шаг в сторону усиления напряженности, который грозит перечеркнуть многолетние усилия по нормализации отношений, преодолению недоверия между людьми, живущими по обе стороны Днестра", — подчеркнула депутат.

Панина также напомнила, что если Санду решила сделать ставку на "великорумынский национализм", ей следует помнить, что на протяжении всей истории современной молдавской государственности это никогда не приводило ни к чему хорошему.