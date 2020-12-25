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Москва

В Госдуме оценили идею смены государственного языка на сайте Санду 

РИА Новости 1 час назад
В Госдуме раскритиковали смену государственного языка на сайте Санду
Фото: РИА Новости
Решение президента Молдавии Майи Санду о переименовании государственного языка из молдавского в румынский не только противоречит конституции республики, но и содержит неприкрытый вызов другим этническим группам — русскоязычным гражданам, гагаузам, и всем молдаванам, которые хотели бы жить в собственном независимом государстве, а не становиться румынской провинцией, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее сообщалось, что после инаугурации Майи Санду на официальном сайте президента Молдавии государственный язык был переименован из молдавского в румынский. Конституционный суд (КС) Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией страны.

"Вопрос о языке — это вопрос политический, вопрос суверенитета Молдавии, вопрос гарантии от возможного поглощения Румынией, против которого выступает добрая половина населения страны и все национальные меньшинства. Решение Санду не только противоречит молдавской конституции но и содержит неприкрытый вызов всем этим группам — русскоязычным гражданам, гагаузам, а также всем молдаванам, которые хотели бы жить в собственном независимом государстве, а не превращать страну во второсортную румынскую провинцию", — сказала Панина.

По мнению парламентария, такое решение Санду практически сразу после своего официального вступления в должность вызывает тревогу. Панина считает, что новый президент Молдавии своим "румынским" языковым демаршем" послала довольно таки враждебный сигнал Приднестровью.

"По сути это означает, что Санду не хочет продуктивного диалога с Тирасполем. Это шаг в сторону усиления напряженности, который грозит перечеркнуть многолетние усилия по нормализации отношений, преодолению недоверия между людьми, живущими по обе стороны Днестра", — подчеркнула депутат.

Панина также напомнила, что если Санду решила сделать ставку на "великорумынский национализм", ей следует помнить, что на протяжении всей истории современной молдавской государственности это никогда не приводило ни к чему хорошему.
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Комментарии
Политика , Елена Панина , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , РИА Новости
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