«Будут гадить»: в Крыму ответили на угрозы Украины

Крыму нашли решение проблемы водоснабжения полуострова с помощью опреснителей, к строительству которых будут привлечены иностранные компании и технологии. Однако Киев намерен «обязательно найти» тех, кто согласился помочь Крыму, желая сорвать реализацию проекта. Почему к опреснению воды в республике привлекаются иностранные компании и действительно ли Украина способна этому помешать?

Во вторник глава Крыма Сергей Аксенов заявил , что единственным выходом из водного кризиса на полуострове является создание установок для опреснения воды из Азовского моря. Он отметил, что подрядчик для опреснительных работ уже найден и готов приступить к строительству объектов в январе. По словам премьера Крыма, примерный срок работ составит от 14 до 16 месяцев.

«К обоснованиям этих работ уже приступили все соответствующие структуры. Некоторые назвать не могу в связи с санкционным режимом», — отметил Аксенов.

В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба эфире телеканала «Украина 24» пообещал , что украинские власти «обязательно найдут» ту международную компанию, которая будет в этом участвовать, чтобы помешать реализовать проект. Также Кулеба сообщил, что в 2021 году Киев будет создавать «такие условия для России в мировой политике, которые будут выдавливать ее из Крыма».

«Крым очень дорого обходится России — и будет обходиться еще дороже», — добавил он.

В свою очередь МИД России заявил , что «слова Кулебы показывают подлинное отношение нынешних украинских властей к жителям Крыма: ради своих целей им наплевать на жизнь людей».

«Да, они будут гадить, это понятно, но это линия, которая может вызывать только сожаление. Люди не понимают правду жизни, не понимают того, что от их действий ничего не зависит, это неконструктивный подход. К ним уважения и доверия такие действия не вызывают», — передает РИА «Новости» слова источника в МИДе.

Также на слова Кулебы отреагировал сенатор Алексей Пушков : «В Киеве так сильно хотят вернуть Крым и Донбасс, что упорно взращивают там ненависть к Украине. Крым пытаются задушить водной блокадой, Донбасс — экономической. В итоге и там, и там на Украину глядят как на врага, не способного ни на что, кроме как разрушать и мстить».

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, однако в 2020 году в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Для преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Крыму выделили 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения.

С середины октября 2020 года начата реализация плана по обеспечению водоснабжения Республики Крым и Севастополя, утвержденного правительством РФ . Средства на его реализацию в 2020–2024 годах в объеме 48 млрд рублей будут выделены из Резервного фонда. План, среди прочего, предусматривает бурение новых скважин, ремонт сетей водоснабжения, строительство опреснительных установок, устройство очистки сточных вод, строительство водозаборных сооружений на реке Бельбек в Севастополе, отмечает РИА «Крым»

Однако без привлечения иностранных технологий данную задачу решить не получится, считают эксперты. Как объяснил газете ВЗГЛЯД доктор технических наук, член президиума РАН Юрий Лачуга, в советское время Москва занималась проблемой опреснения воды в районе Каспия, хотя для России этот вопрос никогда не был актуальным, потому что «мы обладаем 20% мировых запасов пресной воды».

«Но Крым — это особенный вопрос. Острота проблемы возникла из-за того, что в последние годы там было очень мало осадков в связи с климатическими изменениями. И решение проблемы водоснабжения полуострова требует значительного количества энергии и технологий, позволяющих утилизировать отходы. Прежде всего речь идет о соли, которая образуется при опреснении в немалых количествах», — рассказал Лачуга.

По словам академика, в последнее десятилетие в мире эта проблема решается весьма успешно, поскольку в ряде государств возникает дефицит пресной воды, особенно в странах Ближнего Востока.

«Поэтому соответствующие технологии у них развивались долгое время. Если глава Крыма Аксенов считает, что надо привлечь иностранную фирму, которая даст технологии и возможности получения ресурса с высоким КПД — это можно только приветствовать», — считает член президиума РАН.

Схожей точки зрения придерживается научный руководитель ВНИИ гидротехники и мелиорации имени Костякова академик РАН Борис Кизяев. По его словам, для опреснения воды в Крыму достаточно найти проектную или строительную фирму, которая сделает современный конкурентный проект, поскольку советские технологии сейчас не так актуальны.

«Такие проекты выполняет Израиль. Также есть опыт Саудовской Аравии, Португалии и Испании, которая опресняет морскую воду даже для орошения полей. Все зависит от цены вопроса и электроэнергии», — сказал Кизяев и призвал не обращать внимания на правительство Украины, потому что «кроме шума, у них ничего нет».

При этом член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков уверен в том, что «Украина ничего сорвать не сможет» и даже западные партнеры украинских властей вряд ли станут им в этом помогать.

«Не думаю, что тот же Вашингтон будет вводить какие-то санкции, потому что вопрос обеспечения людей водой — это обязанность любого государства. А вот перекрытие Северо-Крымского канала и лишение жителей полуострова доступа к воде — это уже преступление», — подчеркнул Цеков.

В то же время в пятницу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил , что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, и окончательное решение по данному вопросу будет принято после первого квартала 2021 года.

«На случай, если не будут найдены запасы, место, где ставить эти опреснительные установки, их стоимость, предпроектное решение — у нас уже все готово. Поэтому ждем разведку. Каждый день мне докладывают, как идет бурение скважин», — добавил Хуснуллин.

Он также отметил, что если в Симферополе риск нехватки воды еще сохраняется, то в случае с Севастополем эта проблема уже решена благодаря переброске воды с Ходыковского водохранилища.

Напомним, ранее вокруг Крыма уже возникал скандал, связанный с установкой иностранного оборудования в обход европейских санкций. В 2015 году ОАО «ВО „Технопромэкспорт“ купило четыре турбины ООО „Сименс технологии газовых турбин“ (СТГТ), которое занимается производством этого оборудования в Санкт-Петербурге. Контракт был заключен после того, как в отношении Крыма были введены санкции ЕС , в соответствии с которыми Siemens не мог осуществлять поставки на полуостров, поэтому турбины приобретались якобы для строительства ТЭС в Тамани.

Однако строительство в Тамани не началось, а летом 2017 года стало известно, что все четыре турбины были поставлены в Крым. В 2018 году все российские судебные инстанции, в которые Siemens обращался с иском о признании сделки по продаже турбин недействительной, приняли решение не в пользу компании. Последующее решение Siemens приостановить поставки оборудования для электростанций подконтрольным государству российским компаниям оказалось временным, и уже в 2019 году концерн заявил о полной готовности повысить уровень локализации производства газовой турбины большой мощности SGT5-2000E в России до 100%.

Сейчас же, по словам Сергея Аксенова, Крым ищет подрядчика для разработки опреснительных сооружений совершенно открыто, а значит, украинских и западных санкций ни власти полуострова, ни представители иностранных компаний не опасаются.

»Мы видим, что Евросоюз и США не вездесущи. Мощные усилия Америки так и не смогли окончательно заблокировать завершение строительства «Северного потока — 2». Думаю, что и в случае установки опреснителей в Крыму западные санкции не станут реальной проблемой», — заявил газете ВЗГЛЯД крымский политолог Александр Форманчук.

Он также добавил, что проблема водоснабжения полуострова «имеет нравственное звучание» и вряд ли «политика удушения» Крыма станет реальной государственной политикой стран Запада.