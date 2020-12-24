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Москва

МИД РФ отреагировал на сделку между Евросоюзом и Британией по Brexit 

Вечерняя Москва 1 час назад
МИД России положительно оценил сделку по Brexit
Фото: www.facebook.com/MIDRussia/ Официальная группа МИД РФ в Facebook
Соглашение между Евросоюзом и Великобританией о формате будущего партнерства после Brexit положительно оценили в Министерстве иностранных дел России. О реакции Москвы рассказал замглавы МИД Александр Грушко.

— Мы положительно к этому относимся, потому что еще одним потрясением в международных отношениях стало меньше, — сказал замминистра в разговоре с РИА Новости.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что сторонам после долгих и тяжелых переговоров удалось прийти к компромиссу по формату будущего партнерства после Brexit. Политик отметила, что сделка отвечает интересам ЕС, в том числе в сфере обеспечения честной конкуренции и предсказуемости в области рыболовства. Лондон в свою очередь вернул себе контроль над границей, торговлей, судебной системой и рыболовными водами.
Документ, о котором идет речь, насчитывает две тысячи страниц. Положения договора обсуждались сторонами в течение месяцев. Особые разногласия возникали вокруг режима рыболовства: Британия хотела сохранить суверенитет над рядом зон вылова, в то время как Европа добивалась сохранения права вести промышленный лов в данных районах для рыбаков нескольких стран ЕС.
Напомним, официально Британия вышла из Евросоюза в полночь 31 января 2020 года, но до конца года она остается в Европейском таможенном союзе и на едином рынке. С 1 января 2021 года стороны начнут работать в новом формате. После этой даты британцы окончательно покинут ЕС.
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Комментарии
Политика , Александр Грушко , МИД , ЕС , Еврокомиссия , РИА Новости , Москва , Великобритания
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