МИД России положительно оценил сделку по Brexit

— Мы положительно к этому относимся, потому что еще одним потрясением в международных отношениях стало меньше, — сказал замминистра в разговоре с РИА Новости.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что сторонам после долгих и тяжелых переговоров удалось прийти к компромиссу по формату будущего партнерства после Brexit. Политик отметила, что сделка отвечает интересам ЕС, в том числе в сфере обеспечения честной конкуренции и предсказуемости в области рыболовства. Лондон в свою очередь вернул себе контроль над границей, торговлей, судебной системой и рыболовными водами.

Документ, о котором идет речь, насчитывает две тысячи страниц. Положения договора обсуждались сторонами в течение месяцев. Особые разногласия возникали вокруг режима рыболовства: Британия хотела сохранить суверенитет над рядом зон вылова, в то время как Европа добивалась сохранения права вести промышленный лов в данных районах для рыбаков нескольких стран ЕС.

Напомним, официально Британия вышла из Евросоюза в полночь 31 января 2020 года, но до конца года она остается в Европейском таможенном союзе и на едином рынке. С 1 января 2021 года стороны начнут работать в новом формате. После этой даты британцы окончательно покинут ЕС.