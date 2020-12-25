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Москва

В России ответили на попытки Киева сорвать проект по опреснению воды в Крыму 

Lenta.ru 28 минут назад
Все попытки помешать строительству в Крыму опреснительных станций обречены на провал. Об этом агентству РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Проект строительства опреснительных станций в Крыму будет реализован в отведенные сроки. Никто не в состоянии помешать России воплотить в жизнь этот масштабный и столь жизненно необходимый для крымчан проект. Как бы Киев ни старался любыми путями навредить крымчанам, ничего у него не получится», — сказал он. Шеремет пожелал киевским властям «благоразумия и здравомыслия».

Ранее 24 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал сорвать проект по опреснению воды для полуострова. Он отреагировал на высказывание главы Крыма Сергея Аксенова о привлечении международной компании для внедрения технологий опреснения воды.

«Мы сразу начали работу и обязательно найдем [эту компанию], будем ей препятствовать реализовать этот проект», — сказал дипломат.

По словам Аксенова, подрядчик готов в январе приступить к строительству опреснителей в регионе. Первые опреснительные установки будут снабжать водой Симферополь и Ялту. Примерный срок работ — 14-15 месяцев.
До присоединения Крыма к России более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла. Многие водохранилища полуострова обмелели, 2020 год стал одним из самых засушливых за последние 150 лет.
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Политика , Видео , Сергей Аксенов , Дмитрий Кулеба , Михаил Шеремет , Госдума , Республика Крым
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