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Москва

МИД сообщил о краже крупной суммы сотрудницей министерства 

Вероника Полынина 44 минуты назад
МИД сообщил о краже крупной суммы сотрудницей министерства
Фото: РИА Новости
В МИД России подтвердили информацию телеканала РЕН ТВ о похищении крупной суммы денег из здания министерства на Смоленской площади в Москве, сообщает РИА «Новости».

«В 2019 году МИД России обнаружил пропажу крупной суммы наличных средств в кассе валютно-финансового департамента», — заявили в департаменте информации и печати МИД РФ.

По словам представителя ведомства, руководство МИД России сразу после обнаружения пропажи денег обратилось в МВД. Следствие по делу уже закончено — обвинения предъявили сотруднице Валютно-финансового департамента. Сейчас дело направлено в суд.
Ранее, как писал «Рамблер», РЕН ТВ сообщил о краже миллиона долларов наличными из здания МИД России. Деньги прислали из посольства России в Иране. По информации телеканала, подозреваемую в хищении и ее предполагаемого сообщника задержали на второй день после кражи. В ходе следствия мужчина был переведен в статус свидетеля. Женщина же ожидает суда под подпиской о невыезде. При этом похищенные деньги найти до сих пор не удалось.
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Политика , МИД , МВД , РЕН ТВ , РИА Новости
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