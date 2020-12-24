МИД сообщил о краже крупной суммы сотрудницей министерства 

В МИД России подтвердили информацию телеканала РЕН ТВ о похищении крупной суммы денег из здания министерства на Смоленской площади в Москве, сообщает РИА «Новости».
«В 2019 году МИД России обнаружил пропажу крупной суммы наличных средств в кассе валютно-финансового департамента», — заявили в департаменте информации и печати МИД РФ.
По словам представителя ведомства, руководство МИД России сразу после обнаружения пропажи денег обратилось в МВД. Следствие по делу уже закончено — обвинения предъявили сотруднице Валютно-финансового департамента. Сейчас дело направлено в суд.
Ранее, как писал «Рамблер», РЕН ТВ сообщил о краже миллиона долларов наличными из здания МИД России. Деньги прислали из посольства России в Иране. По информации телеканала, подозреваемую в хищении и ее предполагаемого сообщника задержали на второй день после кражи. В ходе следствия мужчина был переведен в статус свидетеля. Женщина же ожидает суда под подпиской о невыезде. При этом похищенные деньги найти до сих пор не удалось.