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Захарова: российские ученые получили из Великобритании образцы нового штамма коронавируса 

ТАСС 15 минут назад
Захарова: Россия получила образцы нового штамма коронавируса
Фото: Reuters
Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании, и приступили к работе с ними. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат обратила внимание на информацию из Британии о появлении мутировавшего штамма коронавируса, который обладает более высокой скоростью распространения.

"Российские ученые, получив соответствующие образцы, интенсивно работают над его изучением. Они обмениваются информацией с иностранными коллегами, представителями ВОЗ", — сказала Захарова.

Официальный представитель добавила, что этот патоген уже добрался до Австралии, Дании, Италии, Нидерландов, ЮАР и некоторых других стран.
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"Это может указывать на его адаптируемость к измененным условиям. Вирусологи пока не склонны приписывать новой ветви коронавируса качественно большего потенциала риска. Всемирная организация здравоохранения также воздерживается от оценок опасности нового штамма и призывает не делать выводов до получения достоверных научных данных", — отметила дипломат.

Она напомнила о рекомендации воздержаться по возможности от поездок за рубеж до стабилизации эпидемической ситуации и тщательно взвешивать риски, связанные с зарубежными визитами.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые страны выявили новый штамм коронавируса, с которым может быть связано его быстрое распространение в юго-восточной части Англии. 19 декабря премьер-министр королевства Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным, однако нет доказательств, что его летальность выше. Некоторые страны, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Великобританией.
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Комментарии 15
Политика , Борис Джонсон , Мэтт Хэнкок , Минздрав РФ , ВОЗ
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