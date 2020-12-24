Захарова: Россия получила образцы нового штамма коронавируса

Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании , и приступили к работе с ними. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на информацию из Британии о появлении мутировавшего штамма коронавируса, который обладает более высокой скоростью распространения.

"Российские ученые, получив соответствующие образцы, интенсивно работают над его изучением. Они обмениваются информацией с иностранными коллегами, представителями ВОЗ", — сказала Захарова.

Официальный представитель добавила, что этот патоген уже добрался до Австралии, Дании, Италии, Нидерландов, ЮАР и некоторых других стран.

"Это может указывать на его адаптируемость к измененным условиям. Вирусологи пока не склонны приписывать новой ветви коронавируса качественно большего потенциала риска. Всемирная организация здравоохранения также воздерживается от оценок опасности нового штамма и призывает не делать выводов до получения достоверных научных данных", — отметила дипломат.

Она напомнила о рекомендации воздержаться по возможности от поездок за рубеж до стабилизации эпидемической ситуации и тщательно взвешивать риски, связанные с зарубежными визитами.