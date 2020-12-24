Песков отверг причастность России к кибератакам в США

Не хотел бы давать комментарий по этому поводу, потому что вы сами понимаете, что цена таких сообщений чрезвычайно низкая в плане достоверности. Не знаю, можно ли верить таким сообщениям. Не хотели бы в это вмешиваться, — цитирует РИА Новости пресс-секретаря российского президента.