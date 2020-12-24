Путин предложил объявить 2021 год в России Годом науки и технологий 

"Вызов эпидемии, с которым столкнулась цивилизация, очень четко, убедительно показал колоссальную значимость тех сфер, которые определяют безопасность, качество жизни человека", — сказал Путин, отметив, что речь идет о здравоохранении, образовании, экологии, а также о науке и технологиях. Он обратил внимание на "ценность труда людей, которые посвящают себя этой работе, выполняют свой профессиональный долг, идут непроторенной дорогой", добывают новые знания и передают их молодым поколениям. "Такой вклад в развитие страны, конечно же, заслуживает особого общественного и государственного признания", — сказал президент.