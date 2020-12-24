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Москва

Путин предложил объявить 2021 год в России Годом науки и технологий 

ТАСС 2 часа назад
Путин предложил объявить 2021 год в России Годом науки и технологий
Фото: РИА Новости
Президент отметил, что ценность труда людей в этих сферах заслуживает особого общественного и государственного признания
Следующий год в России будет объявлен Годом науки и технологий. Соответствующую инициативу озвучил в четверг президент России Владимир Путин.

"Хотел бы  предложить объявить в России наступающий 2021 год Годом науки и технологий", — сказал глава государства на заседании попечительского совета МГУ им. Ломоносова.

Президент отметил, что эта тема ранее обсуждалась в ходе встреч с представителями высшей школы.

"Вызов эпидемии, с которым столкнулась цивилизация, очень четко, убедительно показал колоссальную значимость тех сфер, которые определяют безопасность, качество жизни человека", — сказал Путин, отметив, что речь идет о здравоохранении, образовании, экологии, а также о науке и технологиях. Он обратил внимание на "ценность труда людей, которые посвящают себя этой работе, выполняют свой профессиональный долг, идут непроторенной дорогой", добывают новые знания и передают их молодым поколениям. "Такой вклад в развитие страны, конечно же, заслуживает особого общественного и государственного признания", — сказал президент.

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Комментарии
Политика , Владимир Путин , МГУ
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