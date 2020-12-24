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Москва

Кремль объяснил мотивы самоубийств двух сотрудников ФСО 

Артём Кульша 29 минут назад
Песков объяснил мотивы самоубийств двух сотрудников ФСО
Фото: Reuters
Самоубийства сотрудников Федеральной службы охраны связаны исключительно с личными причинами. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее средства массовой информации сообщили, что 30 ноября сотрудник ФСО покончил с собой, возможно, по причине переработок на службе и равнодушия со стороны начальства к этому. Также сообщалось, что мужчина находился в процессе развода с женой.
22 декабря СМИ сообщили, что заместитель начальника одного из отделений ФСО, подполковник, убил себя, а в предсмертной записке объяснил это личными причинами. Сегодня Песков подтвердил, что эти случаи имели место. Причинами обоих он назвал личные.

«Это человеческая трагедия, личная трагедия», — подчеркнул он.

Официальный представитель Кремля назвал неверной информацию о том, что суицид служащего ФСО 30 ноября связан с переработками. По его словам, тот покончил с собой исключительно по личным причинам.
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», 24-летний сотрудник полиции был найден мертвым в общественном туалете на Красной площади в Москве. Полицейский умер во время ночного дежурства от огнестрельного ранения, которое получил из своего же табельного пистолета.
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Политика , Дмитрий Песков , Федеральная служба охраны
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