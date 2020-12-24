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Москва

Путин отменил каникулы для правительства 

BFM.RU и ещё 4 59 минут назад
Он объяснил это непрерывным циклом работы кабмина и непростой ситуацией из-за пандемии коронавируса
Президент РФ Владимир Путин отменил каникулы для членов кабмина. Он объяснил это непрерывным циклом работы правительства РФ и непростой ситуацией из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас с вами работа непрерывного цикла. Все будут в домашней обстановке встречать Новый год, но ситуация непростая, поэтому рассчитываю, что вы всегда в строю, всегда сможете включиться в работу, когда бы это ни потребовалось», — сказал глава государства на встрече с кабмином.

Путин подчеркнул, что правительство в целом достойно прошло этот сложный год. В таких экстраординарных условиях, как эпидемия коронавируса, сразу становится видно, кто на что способен, отметил президент.
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Политика , Видео , Владимир Путин , Правительство РФ
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