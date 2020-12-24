Путин отменил каникулы для правительства 

«У нас с вами работа непрерывного цикла. Все будут в домашней обстановке встречать Новый год, но ситуация непростая, поэтому рассчитываю, что вы всегда в строю, всегда сможете включиться в работу, когда бы это ни потребовалось», — сказал глава государства на встрече с кабмином.