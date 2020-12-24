Путин рассказал о работе за полночь с Мишустиным

«Я уже говорил об этом, это такая гипербола — художественное преувеличение, я сказал (работали. — RT) круглосуточно, днём и ночью. Но было похоже именно на это. Это правда. Во всяком случае мы с Михаилом Владимировичем иногда за полночь вели соответствующие обстановке разговоры», — рассказал российский лидер на встрече с членами кабмина.