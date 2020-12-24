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Москва

Кремль прокомментировал санкции США против «Северного потока — 2» 

Артём Кульша 1 час назад
Кремль прокомментировал санкции США против «Северного потока — 2»
Фото: ТАСС
Санкции США могут осложнить окончание строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вчера высокопоставленные собеседники в администрации президента США Дональда Трампа сообщили Reuters, что в ближайшем будущем в отношении «Северного потока — 2» будут введены новые меры, которые «разрушат самое сердце» проекта.

«Конечно же, это способно осложнить (реализацию проекта. — Прим. ред.», — заявил сегодня Песков.

Он назвал «Северный поток — 2» необходимым Европе проектом с точки зрения ее энергетической безопасности. Официальный представитель Кремля выразил уверенность, что Россия и ее европейские партнеры заинтересованы в реализации проекта в интересах потребителей в Европе и российских поставщиков газа.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил, что при помощи «Северного потока — 2» Россия хочет расширить свое враждебное влияние в Европе и продвигать свои геополитические интересы, США не хотят вводить санкции в отношении Москвы, но продолжат это делать, чтобы остановить реализацию проекта.
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Комментарии 1
Политика , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Администрация США , Reuters
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