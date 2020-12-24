«Конечно же, это способно осложнить (реализацию проекта. — Прим. ред.», — заявил сегодня Песков.

Он назвал «Северный поток — 2» необходимым Европе проектом с точки зрения ее энергетической безопасности. Официальный представитель Кремля выразил уверенность, что Россия и ее европейские партнеры заинтересованы в реализации проекта в интересах потребителей в Европе и российских поставщиков газа.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил, что при помощи «Северного потока — 2» Россия хочет расширить свое враждебное влияние в Европе и продвигать свои геополитические интересы, США не хотят вводить санкции в отношении Москвы, но продолжат это делать, чтобы остановить реализацию проекта.