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Москва

Аксенов заявил, что никто и ничто не поможет Киеву вернуть Крым 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Аксёнов заверил, что ничто не поможет Украине вернуть Крым
Фото: РИА Новости
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что никакие создаваемые киевскими властями международные площадки не помогут вернуть полуостров, который всегда был российским.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал министерство иностранных дел активнее привлекать международных партнеров к участию в "Крымской платформе".

"Я этот бред не слушаю, который извергают все украинские политики. Вернуть Крым Украине не поможет уже никто и ничто. Платформы они там рассматривают и так далее. Всё. Крым российский навсегда и был российским всегда… Никакие платформы им (киевским властям)… ничего не поможет вернуть. Мы на родине навсегда", — сказал Аксенов на итоговой пресс-конференции.

Он посоветовал не обращать внимание на сообщения украинских властей о Крыме и не читать украинскую прессу из-за повышающегося уровня агрессии.
Ранее глава МИД Украины заявил, что международный саммит "Крымской платформы", на котором планируется обсудить вопрос "возвращения" полуострова, пройдет в мае 2021 года в Киеве. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе Турции, Франции, Великобритании, Германии, США и другим западным странам.
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Комментарии 1
Политика , Сергей Аксенов , Владимир Зеленский , МИД , Киев , Республика Крым
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