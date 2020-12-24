Аксёнов заверил, что ничто не поможет Украине вернуть Крым

"Я этот бред не слушаю, который извергают все украинские политики. Вернуть Крым Украине не поможет уже никто и ничто. Платформы они там рассматривают и так далее. Всё. Крым российский навсегда и был российским всегда… Никакие платформы им (киевским властям)… ничего не поможет вернуть. Мы на родине навсегда", — сказал Аксенов на итоговой пресс-конференции.