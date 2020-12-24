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Москва

Россия и ОЗХО не договорились о сотрудничестве по делу Навального 

Павел Тиунов 24 минуты назад
Россия и ОЗХО не договорились о сотрудничестве по делу Навального
Фото: соцсети
Визит членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Россию на выгодных только ей условиях не возможен, заявил РИА Новости источник в дипломатических кругах.
Ранее собеседник «Известий», знакомый с деталями переговоров между Москвой и ОЗХО, заявил, что общение сторон связано с массой трудностей. В частности, россияне, по его словам, настаивают на обмене пробами и совместной работе на одной из российских площадок, в то время как у иностранцев на этот счет совсем иное мнение.

«ОЗХО хочет только забрать материалы, не показывая то, что есть у нее», — подчеркнул источник.

Как сообщал «Рамблер», 20 августа блогер Алексей Навальный был госпитализирован в Омске. 22-го числа его перевезли в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти Германии заявили, что оппозиционер был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября политика выписали из больницы.
В октябре Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила наличие в анализах Навального биомаркеров антихолинэстеразного средства, которые имеют аналогичные структурные характеристики, что и «Новичок». Российские власти отправили запрос на техническую помощь специалистов организации и их приезд в Москву. В декабре стало известно, что поездка экспертов в Москву готовится. При этом журналисты подчеркивают, что визит специалистов в Германию по делу Навального был организован в течение суток. В случае с отправкой экспертов в Россию речь идет уже о нескольких месяцах.
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Комментарии
Политика , Алексей Навальный , ОЗХО , газета "Известия" , РИА Новости
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