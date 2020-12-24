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Москва

Госдума закрыла осеннюю сессию 

Агентство «Москва» 27 минут назад
Госдума закрыла осеннюю сессию
Фото: РИА Новости
Нижняя палата парламента завершила последнее заседание осенней сессии 2020 года, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Осенняя сессия 2020 года объявляется закрытой», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Эта сессия была девятой в седьмом созыве Госдумы. Традиционно она завершилась исполнением национального гимна России.
Основная деятельность работы депутатов была направлена на принятие законов во исполнение новых конституционных норм. Так, Госдума приняла законы о наказании за попытки отчуждения территорий РФ, о Госсовете, закон о новом порядке формирования правительства, закон о статусе депутата и сенатора.
Кроме того, были приняты законы о неприкосновенности экс-президента РФ и о праве экс-президента России пожизненно быть сенатором.
Также в ходе осенней сессии депутаты приняли законы об увеличении НДФЛ до 15% на доходы выше 5 млн руб. в год и о новой методике расчета МРОТ.
Помимо этого, в связи с пандемией возникла необходимость регулирования удаленной работы, поэтому Госдумой был принят закон, регулирующий деятельность дистанционных работников и подразделяющий ее на три вида.
Законы о защите граждан от необоснованного обвинения в обороте наркотиков и о штрафах до 1,5 млн руб. за пропаганду наркотиков в интернете также были приняты депутатами в осеннюю сессию.
Вместе с тем Госдума приняла закон о повышении верхней планки возраста молодежи до 35 лет включительно.
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Комментарии
Политика , Вячеслав Володин , Госдума , АГН "Москва"
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