Госдума закрыла осеннюю сессию 

Нижняя палата парламента завершила последнее заседание осенней сессии 2020 года, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Осенняя сессия 2020 года объявляется закрытой», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Эта сессия была девятой в седьмом созыве Госдумы. Традиционно она завершилась исполнением национального гимна России

Основная деятельность работы депутатов была направлена на принятие законов во исполнение новых конституционных норм. Так, Госдума приняла законы о наказании за попытки отчуждения территорий РФ, о Госсовете, закон о новом порядке формирования правительства, закон о статусе депутата и сенатора.

Кроме того, были приняты законы о неприкосновенности экс-президента РФ и о праве экс-президента России пожизненно быть сенатором.

Также в ходе осенней сессии депутаты приняли законы об увеличении НДФЛ до 15% на доходы выше 5 млн руб. в год и о новой методике расчета МРОТ.

Помимо этого, в связи с пандемией возникла необходимость регулирования удаленной работы, поэтому Госдумой был принят закон, регулирующий деятельность дистанционных работников и подразделяющий ее на три вида.

Законы о защите граждан от необоснованного обвинения в обороте наркотиков и о штрафах до 1,5 млн руб. за пропаганду наркотиков в интернете также были приняты депутатами в осеннюю сессию.

Вместе с тем Госдума приняла закон о повышении верхней планки возраста молодежи до 35 лет включительно.