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Москва

Путин проведет совещание с правительством 

Москва24 и ещё 5 37 минут назад
Путин проведет совещание с правительством
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в четверг в режиме видеоконференции проведет встречу с правительством РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Песков рассказал, что подобные предновогодние встречи являются традиционными. Во время них, по его словам, глава государства оценивает проведенную за текущий год работу министров.

"В режиме видеоконференции совсем скоро он выйдет на связь с членами правительства. Как всегда президент даст развернутую оценку работе кабинета министров в истекшем году", — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Путин в ходе ежегодной пресс-конференции выразил мнение, что российское правительство работало эффективно в пандемию. Президент отметил, что власти направили 838 миллиардов рублей на прямую поддержку граждан в условиях пандемии.
По словам российского лидера, на фоне распространения коронавируса власти вынуждены были сконцентрировать усилия именно на этом направлении, а также на поддержке пострадавших отраслей.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Правительство РФ
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