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Москва

Матвиенко заявила о намерении привиться от COVID-19 

Парламентская газета 1 час назад
Матвиенко захотела привиться от COVID-19
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже решила привиться от коронавируса и сделает это, как только «ей позволит график». Об этом председатель палаты регионов сообщила на итоговой пресс-конференции 24 декабря.
Также она рассказала, что многие сенаторы и члены аппарата Совфеда уже сделали прививку и чувствуют себя хорошо. «Ни у одного не было осложнений, побочных действий, что является дополнительным сигналом об эффективности вакцины, — добавила Матвиенко. — Без формирования национального иммунитета в короткие сроки не получится справиться с пандемией».
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«Думаю, сегодня это понимают многие, судя по интенсивности вакцинации, которая идёт по всей стране, — отметила она. — Что касается меня, то я такое решение приняла, я вакцину буду делать. Мне главное — выбрать правильное время, потому что мой служебный график такой, что не позволяет это сделать спокойно и качественно. Как только я такое время выберу, я сделаю вакцину».

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, получившую название «Спутник V». Также в стране государственным научным центром «Вектор» разработана вакцина «ЭпиВакКорона» — на основе синтетических пептидов, не содержит фрагментов, способных ослабить иммунный ответ.
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Политика , Валентина Матвиенко , Совет Федерации
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