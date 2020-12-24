Медведев еще не подавал заявление на пожизненное сенаторство 

В январе, как сообщал «Рамблер», президент Владимир Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений, в том числе поправку о том, что бывший глава государства может стать пожизненным сенатором. 1 июля состоялся основной день общероссийского голосования о поправках. Согласно официальным результатам, 77,92% граждан России поддержали их внесение, 21,27% — не поддержали.

В октябре Путин внес в Государственную думу законопроект о порядке формирования Совета Федерации во исполнение положений новой Конституции. Согласно ему, экс-президент может в течение трех месяцев после ухода со своего поста или трех месяцев со дня вступления закона в силу, если он ушел до его принятия, подать заявление о желании стать пожизненным членом Совета Федерации.

В июле Матвиенко сообщила, что Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически, потому что Конституция предусматривает возможность отказа от этого. Сегодня она рассказала, что в окончательной редакции уже принятого закона право бывшего главы государства стать пожизненным сенатором не ограничено временными рамками.