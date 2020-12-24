Путин поздравил Алиева с днем рождения 

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре тепло поздравил с днем рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева, которому в четверг исполнилось 59 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения", — говорится в сообщении.
Путин также рассчитывает на дальнейшее взаимовыгодное развитие российско-азербайджанских связей на всех направлениях.
"Весьма велик ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между нашими государствами, — приводятся в тексте телеграммы, размещенном на сайте Кремля, слова Путина. — Рассчитываю, что совместными усилиями мы будем и далее развивать взаимовыгодные российско-азербайджанские связи на всех направлениях".