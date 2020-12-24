Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Путин поздравил Алиева с днем рождения 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
Путин поздравил Алиева с днем рождения
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре тепло поздравил с днем рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева, которому в четверг исполнилось 59 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения", — говорится в сообщении.

Путин также рассчитывает на дальнейшее взаимовыгодное развитие российско-азербайджанских связей на всех направлениях.

"Весьма велик ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между нашими государствами, — приводятся в тексте телеграммы, размещенном на сайте Кремля, слова Путина. — Рассчитываю, что совместными усилиями мы будем и далее развивать взаимовыгодные российско-азербайджанские связи на всех направлениях".

Видео дня. Виктория Боня и Марат Сафин спровоцировали слухи о романе
ТАСС: последние новости
Песков: личные трагедии стали причинами самоубийств двух сотрудников ФСО Песков: личные трагедии стали причинами самоубийств двух сотрудников ФСО Онищенко предложил вернуть лечебно-трудовые профилактории для борьбы с алкоголизмом Онищенко предложил вернуть лечебно-трудовые профилактории для борьбы с алкоголизмом Матвиенко призвала прекратить дискуссию о сроках проведения единого дня голосования Матвиенко призвала прекратить дискуссию о сроках проведения единого дня голосования
Политика , Ильхам Алиев , Владимир Путин , Азербайджан , Армения
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Москвич купил храм на Аvito за 186 000 рублей
00:32
Москвич купил храм на Аvito за 186 000 рублей
Общество
Столкновения протестующих с силовиками начались в Ереване
00:56
Столкновения протестующих с силовиками начались в Ереване
В мире
Зрелищная погоня со стрельбой произошла в Петербурге
01:10
Зрелищная погоня со стрельбой произошла в Петербурге
Происшествия
Депутат засмотрелся на грудь министра на совещании
01:27
Депутат засмотрелся на грудь министра на совещании
Политика
Девушку расстреляли на глазах у подруг в Москве
00:27
Девушку расстреляли на глазах у подруг в Москве
Происшествия
Грабители на угнанном авто украли банкомат
00:41
Грабители на угнанном авто украли банкомат
Происшествия
10-тонный «шикарный суперболид» рухнул на землю
00:15
10-тонный «шикарный суперболид» рухнул на землю
В мире Наука
По лесу в Карелии потекла кровавая река
01:27
По лесу в Карелии потекла кровавая река
Происшествия
Видео с ужесточением правил проведения митингов
01:18
Видео с ужесточением правил проведения митингов
Политика
Су-30 перехватил японский самолет и попал на видео
01:04
Су-30 перехватил японский самолет и попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение