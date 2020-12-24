Путин поздравил Алиева с днем рождения 

"Весьма велик ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между нашими государствами, — приводятся в тексте телеграммы, размещенном на сайте Кремля, слова Путина. — Рассчитываю, что совместными усилиями мы будем и далее развивать взаимовыгодные российско-азербайджанские связи на всех направлениях".