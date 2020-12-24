Матвиенко призвала прекратить дискуссию о сроках голосования 

Можно сделать отдельный отсек для голосования, чтобы оно не мешало учебному процессу. Можно, в конце концов, один день поработать в удалённом режиме. Тем более мы наработали такой опыт, и уж один день в удалённом режиме обучения для ребят никак не ухудшит качество образования, — считает Матвиенко.