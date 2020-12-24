Депутат засмотрелся на грудь министра на совещании

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Москва

Депутат раскритиковал «открытую часть тела» министра и попал на видео 

Алевтина Жаркова 31 минуту назад
Во время проведения внеочередного заседания Госсобрания Якутии произошел скандал, связанный с внешним видом министра предпринимательства, торговли и туризма региона Ирины Высоких.
Чиновница выступила перед депутатами с проектом закона, предлагающего снять запрет на розничную торговлю в республике слабоалкогольных напитков. Однако вместо обсуждения ее предложения депутат Петр Аммосов раскритиковал дресс-код министра, сообщив, что все выступление смотрел на открытую часть ее тела.
Высоких на подобное замечание ответила тем, что не намерена обсуждать с ним то, как она выглядит. После чего получила замечание от председателя Госсобрания Петра Гоголева.
Политика , Видео
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