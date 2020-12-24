Депутат засмотрелся на грудь министра на совещании

Во время проведения внеочередного заседания Госсобрания Якутии произошел скандал, связанный с внешним видом министра предпринимательства, торговли и туризма региона Ирины Высоких.

Чиновница выступила перед депутатами с проектом закона, предлагающего снять запрет на розничную торговлю в республике слабоалкогольных напитков. Однако вместо обсуждения ее предложения депутат Петр Аммосов раскритиковал дресс-код министра, сообщив, что все выступление смотрел на открытую часть ее тела.

Высоких на подобное замечание ответила тем, что не намерена обсуждать с ним то, как она выглядит. После чего получила замечание от председателя Госсобрания Петра Гоголева.