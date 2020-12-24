Козак в пятницу проведет встречу с Додоном

"Встреча запланирована на пятницу", — сказал собеседник агентства.

Ранее Додон заявил, что отправится с рабочим визитом в Москву вечером в четверг. По его словам, в российской столице у него запланированы встречи с руководством Госдумы , с руководством ряда партий, а также, возможно, с Козаком. Он надеется обсудить с партнерами из России возможность продления беспошлинного экспорта молдавских товаров.

Россия с 1 января 2019 года на полгода отменила пошлины на импорт ряда товаров из Молдавии, после чего срок беспошлинного ввоза несколько раз продлевался. В конце июня РФ продлила срок беспошлинного ввоза молдавских товаров до конца 2020 года.