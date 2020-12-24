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Москва

Источник сообщил о планируемой на пятницу встрече Додона и Козака 

РИА Новости 1 час назад
Козак в пятницу проведет встречу с Додоном
Фото: РИА Новости
Встреча Игоря Додона, который в четверг покинет пост президента Молдавии, с замглавы администрации Кремля РФ Дмитрием Козаком состоится в пятницу, сообщил РИА Новости источник в администрации президента РФ.

"Встреча запланирована на пятницу", — сказал собеседник агентства.

Ранее Додон заявил, что отправится с рабочим визитом в Москву вечером в четверг. По его словам, в российской столице у него запланированы встречи с руководством Госдумы, с руководством ряда партий, а также, возможно, с Козаком. Он надеется обсудить с партнерами из России возможность продления беспошлинного экспорта молдавских товаров.
Россия с 1 января 2019 года на полгода отменила пошлины на импорт ряда товаров из Молдавии, после чего срок беспошлинного ввоза несколько раз продлевался. В конце июня РФ продлила срок беспошлинного ввоза молдавских товаров до конца 2020 года.
В ходе второго тура президентских выборов в Молдавии Додон уступил кандидату от правой оппозиционной партии "Действие и солидарность" Майе Санду, получив 42,25% голосов против 57,75%. Церемония вступления Санду в должность президента состоится в четверг в Кишиневе.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Козак , Администрация Президента РФ , Госдума , РИА Новости , Молдова , Москва
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